Два района Перми в выходные останутся без воды

по улице Героев Хасана: 106. 68, 68а, 70, 72, 102–110, 105-159;

микрорайонов Фролы, Ферма;

поселка Горный.

Алексеевская: 58-73, 48, 57, 50, 52, 51;

Зенкова: 4, 4а, 8, 6;

Восстания: 8, 10, 11, 11а, 13, 12, 14, 14а, 71;

Постаногова: 1, 1а, 3, 4, 7, 7а;

Красногвардейская: 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 56, 53, 49–58;

Лузенина: 12, 48, 45а, 40, 43, 24, 24а, 33, 37, 42;

Пролетарская: 103, 116, 49, 51, 55;

Свободы: 51, 53, 55, 13, 15, 15а (ЦТП), 21, 4–55;

Республиканская, 12;

Лбова: 1–35;

Кузнецова: 31–35;

Нагорная: 5–58.

В выходные отключение воды произойдет в Мотовилихинском Свердловском районах Перми. Плановые работы на сетях начнутся с 10 утра 25 февраля и продлятся сутки.В Свердловском районе воды не будет в домах:В Мотовилихинском районе воды не будет в домах по улицам: