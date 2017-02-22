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Два района Перми в выходные останутся без воды

22 Февраля 2017 18:28
Частичное отключение затронет, как отдельные дома, так и целые микрорайоны.
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Два района Перми в выходные останутся без воды
В выходные отключение воды произойдет в Мотовилихинском Свердловском районах Перми. Плановые работы на сетях начнутся с 10 утра 25 февраля и продлятся сутки.

В Свердловском районе воды не будет в домах:

  • по улице Героев Хасана: 106. 68, 68а, 70, 72, 102–110, 105-159;
  • микрорайонов Фролы, Ферма;
  • поселка Горный.


В Мотовилихинском районе воды не будет в домах по улицам:

  • Алексеевская: 58-73, 48, 57, 50, 52, 51;
  • Зенкова: 4, 4а, 8, 6;
  • Восстания: 8, 10, 11, 11а, 13, 12, 14, 14а, 71;
  • Постаногова: 1, 1а, 3, 4, 7, 7а;
  • Красногвардейская: 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 56, 53, 49–58;
  • Лузенина: 12, 48, 45а, 40, 43, 24, 24а, 33, 37, 42;
  • Пролетарская: 103, 116, 49, 51, 55;
  • Свободы: 51, 53, 55, 13, 15, 15а (ЦТП), 21, 4–55;
  • Республиканская, 12;
  • Лбова: 1–35;
  • Кузнецова: 31–35;
  • Нагорная: 5–58.


Метки: Вода
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