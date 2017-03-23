Чем грозит незаконная перепланировка помещения

По словам собственника жилья, - последствия неправильной перепланировки цокольного этажа в магазин. Работы ещё 15 лет назад произвёл предприниматель, купивший подвальное помещение. С тех пор фасадная стена хронически покрывается плесенью.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- По словам собственника жилья, стены в квартире покрываются сыростью каждый год, весной, с наступление оттепели и дождей. Потому делать ремонт здесь просто бессмысленно. Закрывать плесень приходится с помощью мебели и штор.



К устранению недоделок первых владельцев подвальных помещений нынешние хозяева уже приступили: более 1,5 лет назад совместно с ТСЖ сделали отмостки вдоль своей территории, а стыки между козырьками крыльца и стенами застелили кровлей, которую периодически очищают от снега. Подвергая себя опасности.



Несмотря на это, стены продолжают гнить, уверяет Владимир БРОВЦЕВ. Он считает, виной тому - грубые нарушения ещё при первой реконструкции подвала. Этот дом - объект культурного наследия. И, как выяснилось, разрешений на перепланировку краевой центр охраны памятников не выдавал.



Елена ГОНЦОВА, директор краевого центра охраны памятников:



- Можно ли реконструировать тем или иным образом объект культурного наследия, - может ответить только проектная документация, которая согласованна с органам охраны памятников. Данное заявление гражданина и данная информация в средствах массовой информации, безусловно, является основанием для проведения проверки.



Провести проверку в центре пообещали в течение месяца. Чтобы привлечь к ответственности за незаконную перепланировку, здание не обязательно должно быть с такой богатой историей, как у дома чекистов, рассказывает адвокат АЛЕКСАНДР КАТКОВ.



Александр КАТКОВ, адвокат:



- Порядок перепланировки предполагает различные согласования. Это согласования в органах местного самоуправления, это внесение изменений в технический паспорт. Я рекомендую заинтересованному лицу обратиться в жилищную инспекцию с обращением о том, что по такому-то адресу проведена незаконная перепланировка.



Вне зависимости оттого, кто и когда производил несогласованную реконструкцию, по закону отвечает текущий собственник, который затем вправе подать в суд на инициатора перестройки. В случаях с объектами культурного наследия, помимо устранения нарушений, юридическое лицо могут обязать выплатить штраф до 5 млн рублей.