Без воды остались школа, детский сад и жилые дома в Перми

Более суток жители сразу нескольких многоквартирных домов на Висиме оставались без воды из-за аварии, которая произошла у дома по улице Зенкова, 8. Кроме жилых домов подачу приостановили и в детский сад № 413 на Постаногова, 4 и среднюю школу № 47 на Восстания, 10. Коммунальную аварию удалось устранить лишь к 16-ти часам 10 февраля