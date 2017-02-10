Без воды остались школа, детский сад и жилые дома в Перми
10 Февраля 2017 18:03
Отключено водоснабжение в домах по ул. Зенкова, 4, 6, 8; Восстания, 8, 10 (СОШ №47); Свободы, 13; Постаногова, 4 (д/с №413)
Более суток жители сразу нескольких многоквартирных домов на Висиме оставались без воды из-за аварии, которая произошла у дома по улице Зенкова, 8. Кроме жилых домов подачу приостановили и в детский сад № 413 на Постаногова, 4 и среднюю школу № 47 на Восстания, 10. Коммунальную аварию удалось устранить лишь к 16-ти часам 10 февраля
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