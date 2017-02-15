(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Мотовилихинском районе Перми из-за аварии отключили воду

15 Февраля 2017 17:18
Без воды осталось несколько десятков частных домов. Затруднено движение по ул. Восстания.
27
Очередная коммунальная авария произошла накануне поздно вечером в Мотовилихинском районе у дома по Восстания, 121. Вследствие утечки из колодца пришлось отключить водоснабжение в домах частного сектора по ул. Лузенина: 6, 9, 9а, 17, 21, 25а; ул. Партизанской, с 36 по 58 (чт), с 47 по 67 (нч); ул. Республиканской, с 86 по 102 (чт), с 101 по 121а (нч); ул. Лбова, с 47 по 83 (нч), с 68 по 90 (чт). Из-за проведения восстановительных работ затруднено движение по улице Восстания.
Метки: Мотовилихинский район
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
15 Февраля