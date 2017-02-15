В Мотовилихинском районе Перми из-за аварии отключили воду

Очередная коммунальная авария произошла накануне поздно вечером в Мотовилихинском районе у дома по Восстания, 121. Вследствие утечки из колодца пришлось отключить водоснабжение в домах частного сектора по ул. Лузенина: 6, 9, 9а, 17, 21, 25а; ул. Партизанской, с 36 по 58 (чт), с 47 по 67 (нч); ул. Республиканской, с 86 по 102 (чт), с 101 по 121а (нч); ул. Лбова, с 47 по 83 (нч), с 68 по 90 (чт). Из-за проведения восстановительных работ затруднено движение по улице Восстания.