Аварийно-культурное наследие Перми

Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Согласно документам, выход на балкон категорически запрещён ввиду его аварийного состояния, но каждую зиму здесь скапливаются огромные сугробы снега высотой, минимум, в полметра! От этого сооружение становится ещё более опасным для окружающих!



В особенности, для тех, кто - внизу, - констатирует Зинаида КРИВОШЛЫКОВА. ЧП уже случались - осыпалась штукатурка.



Зинаида КРИВОШЛЫКОВА, жительница дома №30 по ул. Сибирская:



- Стояла чья-то машина, просто поставили люди, не знали, куда поставить. Штукатурка упала на машину, которая под балконом упала. В любой момент плита может обрушиться на наши головы и на головы всех соседей.



Также в плачевном состоянии фасад, карнизы и перекрытия здания, - такие выводы специалисты сделали ещё в прошлом году после комплексного обследования дома. На капремонт может потребоваться около 50 млн рублей, - эти расходы собственникам не потянуть, ведь сегодня на счёте ТСЖ есть только миллион, говорит председатель товарищества Алла ЗАХАРОВА. Поэтому пришлось пройти долгий и трудный путь. Дом Чекистов - объект культурного наследия и любой ремонт требует множества согласований.



Алла ЗАХАРОВА, председатель ТСЖ "Сибирская, 30 - Дом Чекистов":



- У меня есть документы, подписанные зам главой города, что нам будут выделены средства на наши реставрационные противоаварийные мероприятия. Обещали в этом году. Мы уже на сегодняшний день заключаем договор с подрядчиком, который будет проводить этот ремонт, уже определён.



Проект согласовывается с Министерством культуры и отделом памятников культуры. Дом Горсовета по улице Екатерининская - памятник советского конструктивизма. Время и его не щадит. Протекает крыша. Тазики уже не спасают. Перекрытия прогнили. И потолок в квартирах на пятом этаже угрожающе провисает.



Юрий ЛЫКАСОВ, житель дома №51 по ул. Екатерининская:



- Месяц назад уезжали - всё было как бы ровно, нормально. Приехали обратно, посмотрели на него: всё провисшее. На 10-15 сантиметров потолок провис. В эту часть комнаты стараемся не подходить.



Осуществлять ремонт исторических зданий могут только лицензированные организации, услуги которых стоят дорого. Чтобы привести дом в порядок жители могут принять участие в региональной программе сохранения объектов культурного наследия. Запрос необходимо отправлять в центр по охране памятников. Есть и еще один путь.



Виталий СТЕПАНОВ, юрист:



- В начале 90-х происходила приватизация жилых помещений в этих многоквартирных домах. И, по закону о приватизации жилого фонда, значит, обязанность по капитальному ремонту возлагалась на бывшего наймодателя, то есть в настоящее время - это администрация города Перми. Собственник может пойти обращаться в суд за исполнением в натуре обязанностей бывшего наймодателя по капитальному ремонту.



Впрочем, сегодня появилась надежда, что в скором времени судебных тяжб станет меньше. Согласно поручению президента страны от 31 декабря 2016-го года, приоритетом фонда капремонта будет восстановление жилья, считающегося объектом культурного наследия и находящегося - в предаварийном состоянии.