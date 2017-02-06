7 февраля в Кировском районе Перми отключат воду

Плановое отключение воды для ремонта на водопроводных сетях произойдет в 9.00 7 февраля 2017 года.

В Кировском районе запланировано отключение водоснабжения в домах по ул.Чистопольской, 35, 31, 31/2, 31/3, 31/4, 29, 27, 25, 23, 23а, 21, 21а, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20 (д/с), 15, 17, 6, 8, 10; ул.Маршала Рыбалко, 3, 5а, 10, 12, 9а, 4, 6; ул. Худанина,16, 14, 15, 13а, 11, 13; ул. Автозаводской,4; ул. Торговой,10, 12, 14, 14а, 12а; ул. Закамской, 3/2, 5/2; ул. Яранской,10; ул. Новоржевской, 1.

Работы будет проводить ООО "Новогор-Прикамье".



Подача воды должна возобновиться в 19:30 7 февраля 2017 года.