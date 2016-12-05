В центре Перми открыли новую насосную станцию

Леонид Мокрушин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края:



- Значение станции трудно переоценить. Без её строительства новое развитие в центре города Перми невозможно. В зоне действия станции есть галерея, которая сейчас реконструируется, речной вокзал. И уже не о развитии мы говорим, а о надежности, что немаловажно.



Более 80-ти миллионов рублей и два года кропотливой работы. Новая насосная станция позволит не только оптимизировать давление в тепловых сетях между ключевыми магистралями, но и подключать новые здания в городе, в том числе, муниципального и краевого значения.



Антон ТРИФОНОВ директор Пермского филиала «Т Плюс»:



- Это в первую очередь позволяет улучшить теплоснабжение, позволит подключать новые здания. Это порядка 100 дополнительных гигакалорий мы можем часовых подключить -100 зданий. Из общественных объектов - это реконструкция оперного театра, которое точно включена в планы и города и края. Если говорить о промышленности, то это промышленники центральной части города.



Кроме того, коммунальный объект не нарушит покой пермяков, живущих в рядом стоящих домах. ПН-23 полностью автоматизирована и оснащена современными насосами с пониженным уровнем шума и вибрации.



Олег АФЛАТОНОВ, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы:



- За три года совместной работы и согласования всех проектов получился тот результат, которым мы сейчас видим. Замечательно вписан в квартал по высотным отметкам, по размерам и географии этого района.



Новая насосная станция будет обслуживать более 400 объектов, в списке которых жилые дома, детские сады, школы, больницы, промышленные, коммерческие и административные здания, плюс новые перспективные объекты.