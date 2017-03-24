В Перми проходит «Ярмарка недвижимости – 2017»
24 Марта 2017 14:00
Выбрать квартиру, загородный дом или территорию для бизнеса за пару часов? Легко. В Перми открылась 16-я межрегиональная выставка недвижимости. На ней представлены 46 крупнейших российских компаний в этой сфере.
Для посетителей - бесплатный консультационный центр. Гостям выставки на интересующие вопросы помогут найти ответы юристы, риелторы, специалисты банковской сферы и представители госструктур.
В программе выставки для специалистов состоится XII Камский форум профессионалов рынка недвижимости. Более 600 экспертов из разных регионов России обсудят возможности для бизнеса нового формата.
Сергей КЛИМОВ, генеральный директор Выставочного объединения "Пермская ярмарка":
- Если вы выбираете квартиру, то вы за 2 часа можете понять, правильно ли вы сделали свой выбор и сделаете ли вы его вообще. Мы собрали здесь практически всех основных участников рынка. 80% сегодня тех, кто продает и тех, кто застраивает находятся здесь.
Выставка будет работать до воскресенья (включительно). Всех желающих ждут на "Пермской ярмарке" с 10 утра до 7 вечера.
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