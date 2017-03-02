Успевайте подать заявку на участие в программе «Ты-предприниматель»

Именно такая мысль пришла в голову выпускникам Пермского политеха Александру и Илье. Понятно, что без знания основ программирования, создание и обслуживание сайта - дело не быстрое, да и не дешевое. А результат, как правило, необходим в максимально сжатые сроки. Ребята создали демоверсию конструктора сайтов, и вышли с ней на участие в федеральной программе "Ты-предприниматель", которая реализуется в регионе фондом развития предпринимательства по заказу краевого Минпромторга. Прошли обучение основам ведения бизнеса, отточили свой продукт под запросы рынка. И спустя 3,5 года они предоставляют своим клиентам платформу, которая за 10 минут позволяет самим создать сайт и уже привлекать заказчиков.
На сегодняшний день конструктором созданным компанией Александра воспользовались около 200 тысяч человек и организаций из России, стран СНГ и Евросоюза. В этом году в планах компании выйти на рынок Северной Америки. Развитие бизнеса - это новые рабочие места, и в этом ребята сегодня выступают как социально ответственные работодатели, активно привлекают к дистанционной работе инвалидов. Еще один яркий пример социального предпринимателя, прошедший проверку на прочность сначала экспертами программы, а затем и реальными условиями - футбольная школа Павла Шеремета. Он вместе с компаньоном прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни самым маленьким жителям Перми в возрасте от трех до семи лет.
На территории Пермского края, по инициативе регионального Минпромторга, только за последние 4 года подано более 35 тысяч анкет на участие в образовательных программах, более 6 тысяч человек прошли полный курс обучения. Выпускниками создано 618 новых бизнесов. За один только 2016-й год создано 274 новых рабочих места. В основном проекты участников программы "Ты предприниматель" работают в таких сферах как бытовые услуги, сельское хозяйство, гостиничный и ресторанный бизнес, IT-технологии. В этом году в планах привлечь их внимание к такому сегменту как создание и развитие своего бизнеса на моно-территориях, а также в существующих технопарках.
Илья НЕУСТРОЕВ, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:
- Мы своими оперативными действиями в виде субсидий на возмещение инвестсоставляющей при покупке того же оборудования - облегчаем начало того или иного бизнеса. Если бизнес будет оставаться на территории того же технопарка, то бизнесмен получает и преференции, начинает свою деятельность в рамках готовой инфраструктуры. В этом году мы планируем обучить более 900 начинающих бизнесменов, молодых бизнесменов. Для нас это возрастная категория до 30 лет. Я не сомневаюсь, что наших выпускников будет больше, потому что количество подаваемых анкет с каждым годом все больше.
Для того чтобы стать участником бесплатной программы, необходимо до 9-го марта заполнить анкету на сайте www.молодой-бизнесмен.рф
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