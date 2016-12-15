ТК ВЕТТА получила награду за развитие гражданского общества
21 Декабря 13:28
Такой масштабный общественный форум проходит в Перми в третий раз. Это диалоговая площадка по обмену мнениями представителей некоммерческих организаций с органами власти регионального и муниципального уровней.
Сегодня многие принципиальные решения принимаются при активном участии институтов гражданского общества. Вот и в своем докладе председатель общественной палаты в Прикамье Дмитрий Красильников отметил, что сегодня некоммерческий центр Пермского края - уже бренд региона.
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, председатель Общественной палаты Пермского края:
- Мы живем в неком социуме, если все вопросы повесить на власть, я думаю, что это бесперспективный путь. Наша задача воспитать инициативных, социально активных и самое главное ответственных граждан, которые могут брать на себя ответственность за какие-то дела и проекты в нашей стране, в нашем регионе.
Получен огромный опыт в плане общественного контроля. Созданные за последние 3 года региональные группы общественников пристально следили за ходом ремонтных работ на дорогах Пермского края. Инспектировали различные социальные учреждения - от больниц до домов престарелых.
Светлана ДЕНИСОВА, член Общественной палаты Пермского края:
- Ребята приходят и смотрят глазами потребителя, насколько удобно, и насколько соблюдаются права потребителя, но сейчас любят говорить услуг, проживающих в интернатах или посетителей больниц. Они не преследуют цели кого-то уличить в чем-то, они преследуют единственную цель, чтобы гражданам было удобно получать эти услуги.
О важности гражданского общества говорят и на самом высоком уровне. Представитель от Совета Федерации Егор Казаков отметил: создание благоприятной правовой среды для развития гражданского общества и его институтов сегодня - приоритет.
Егор КАЗАКОВ, Ответственный секретарь Координационного совета при Председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества:
- Чем более высокая активность граждан, чем более они заинтересованы в решении тех или иных асоциальных проблем, чем интенсивнее они включены во взаимодействие и сотрудничество с государством, с бизнесом, с другими институтами, тем просто выше качество жизни, мы должны понять эту взаимозависимость.
Завершился форум награждением благодарственными письмами от Общественной палаты Пермского края. За активное участие в развитии гражданского общества среди награжденных оказалась и наша телекомпания.
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