Сбербанк России закрывает Западно-Уральский банк

"Проводимая оптимизация структуры управления региональной сетью направлена на создание крупных, сопоставимых по объёмам бизнеса территориальных подразделений с высоким стратегическим потенциалом развития. При этом Банк преследует цели оптимизации управленческих звеньев, выстраивая гибкую и мобильную структуру в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и запросами бизнеса. Клиенты Банка, как физические, так и юридические лица, продолжат получать качественный сервис в полном объём".





"Наиболее негативно ситуация проявится в том, что край потеряет несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест. Возможное сокращение управленческого аппарата составит до 700 человек. Некоторые из них будут переведены в другие территориальные банки. Часть сотрудников, высвободившихся в связи с реорганизацией, перейдут на работу в Центр управления сетью устройств самообслуживания. В пресс-службе банка обратили внимание на интервью Заместителя председателя правления — о смысле оптимизации региональной структуры изданию "Известия". Он в частности подчеркнул:



— Для клиентов банка ничего не поменяется: все точки обслуживания, продуктовый ряд, все наши сервисы, количество бизнес-подразделений — всё сохраняется для любых категорий и групп клиентов. Останутся те же менеджеры, что их обслуживали, те же специалисты. Всё будет по-прежнему для клиентов, только качество сервиса будет постоянно улучшаться".





Как сообщили в пресс-службе банка, Пермское и Удмуртское головные отделения ЗУБа войдут в структуру Волго-Вятского банка. Отделение Коми-ГОСБ передадут в управление Северо-Западному банку. Также закроется ещё один филиал Сбербанка – Северный банк. Более подробно об этом говорится в пресс-релизе на сайте банка.Чем это обернется для экономики региона и не пострадает ли местный бизнес, попытались спрогнозировать специалисты.Между тем специалисты прогнозирует, что процесс централизации и укрупнения банковских структур будет продолжаться. Сбербанк первым сделал шаги в этом направлении. За ним могут последовать и другие финансовые учреждения. И к этому процессу следует быть готовыми.