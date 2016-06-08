ПЗСП - лауреат конкурса «100 лучших товаров России»

Главная особенность домов серии Э-600, по словам строителей, - возведение в кратчайшие сроки и низкая себестоимость. При этом качество жилья сохраняется на традиционно высоком уровне, подчеркивает директор по развитию предприятия Алексей ЖМАЕВ.



Алексей ЖМАЕВ, директор по развитию АО "ПЗСП":



- Мы постоянно внедряем новинки, внедряем улучшение своей серии, квартир, используем более новые, современные материалы, те, которые появились на рынке. Наш девиз - "готовые квартиры для жизни".



В этом году квартиры в домах серии Э-600 вошли в число лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». В Перми торжественная церемония награждения победителей состоялась в Большом зале правительства региона.



Алексей ЖМАЕВ, директор по развитию АО "ПЗСП":



- Это заслуга коллектива. Вклад каждого работника завода в тот результат, который сегодня мы получили.



Один из критериев конкурса - оценка потребителей. Все покупатели высоко отмечают качество квартир от ПЗСП. Стены оклеены обоями, в ванных комнатах уложена керамическая плитка, в прихожих обустроены зеркальные шкафы-купе.



Геннадий ТУШНОЛОБОВ, председатель Правительства Пермского края:



- Мы гордимся этими коллективами. Коллективы, которые очень много достигли не только в качестве производства тех товаров, которые сегодня отмечены различными знаками, но самое главное они даже не постесняюсь, являются гордостью Пермского края.



Всего за звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России» боролись более 600 предприятий региона. А это порядка тысячи наименований товаров. ПЗСП стал одним из 14 лауреатов на федеральном этапе конкурса.