Президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов посетил Пермь

"Чтобы вписалось в историческую застройку" - главное условие, которое поставили перед собой в "ЛУКОЙЛе". 4-х этажное строение - на 16,5 тысяч квадратных метров и 843 новых рабочих места - возводится для сотрудников Пермского филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг".



Антон ПЛАКСИН, заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" по капитальному строительству:



- У нас амбициозные планы, мы должны завершить строительство к августу 2018 года, это на год раньше, чем предусмотрено проектной документацией. В этом году мы намерены выполнить работы по внеплощадочным инженерным сетям в рамках технологического присоединения и завершить строительство основных несущих и ограждающих конструкций здания.



В здании разместятся зал совещаний, архив, научная библиотека и подземный паркинг. Для сотрудников организуют рабочее пространство в формате open space. Проконтролировать ход строительства объекта приехал президент "ЛУКОЙЛ" Вагит АЛЕКПЕРОВ. Глава компании также отметил важность сохранения традиций и облика города в зоне исторического наследия.