Президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов посетил Пермь
15 Марта 2017 10:00
Главный фасад, украшенный яркой колоннадой с элементами дорического стиля, первые два этажа, облицованные камнем. Легкости фасадам 3 и 4-го этажа придадут полузеркальные материалы - новое здание, расположенное в микрорайоне Разгуляй, будет иметь классическую архитектуру.
"Чтобы вписалось в историческую застройку" - главное условие, которое поставили перед собой в "ЛУКОЙЛе". 4-х этажное строение - на 16,5 тысяч квадратных метров и 843 новых рабочих места - возводится для сотрудников Пермского филиала "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг".
Антон ПЛАКСИН, заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" по капитальному строительству:
- У нас амбициозные планы, мы должны завершить строительство к августу 2018 года, это на год раньше, чем предусмотрено проектной документацией. В этом году мы намерены выполнить работы по внеплощадочным инженерным сетям в рамках технологического присоединения и завершить строительство основных несущих и ограждающих конструкций здания.
В здании разместятся зал совещаний, архив, научная библиотека и подземный паркинг. Для сотрудников организуют рабочее пространство в формате open space. Проконтролировать ход строительства объекта приехал президент "ЛУКОЙЛ" Вагит АЛЕКПЕРОВ. Глава компании также отметил важность сохранения традиций и облика города в зоне исторического наследия.
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