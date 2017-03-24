Многоквартирные самострои узаконить не получится

События разворачивались по известной схеме: собственник участка привлекает деньги третьих лиц на строительство, обещая, что все окажутся с квартирами и необходимыми документами на них. Суд первой инстанции признал право собственности людей, а Верховный - не согласился с этим.



"Верховный суд обратил внимание, что право общей долевой собственности на строение, в котором граждане просили свои куски в виде квартир, ничем не подтверждается. Дом - самовольная постройка, и горсуд это видел, тем не менее, он признал за истцами право собственности. По Гражданскому кодексу, если самострой не узаконили, то никакие сделки с ним совершать нельзя и права на него не регистрируют. А еще Верховный суд подчеркнул - выделять доли в имуществе может только его собственник, а у того, кто шестиэтажный дом построил, прав на него нет", - сообщает "Российская газета".



У самовольной постройки, которую теперь никогда не получится узаконить, есть три основных признака.

Признаки самостроя:



1. Если землю, на котором возведено строение, человек не получал по закону;



2. Если на строительство здания у гражданина нет никаких разрешительных документов;



3. Если здание нарушило строительные нормы и оно опасно.



В Перми предприниматели, заманивая низкой ценой квадратных метров, вовлекли в подобные авантюры десятки людей. Некоторые дома на улицах Олега Кошевого, Лизы Чайкиной, Автозаводской, Танцорова, в Мозырском переулке, скорее всего, так и не обретут законных владельцев. Более того, их придётся снести.