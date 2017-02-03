Кто заменит "Виват" на рынке продуктового ритейла в Перми?

Крупный региональный ритейлер "Виват" приостановил деятельность части торговых точек в Перми. А это, между прочим, 12 супермаркетов. Среди них 4 круглосуточных.



Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:



- В супермаркете "Виват" по улице ул. Николай Островского, 74 жители микрорайона ночью закупаться уже не смогут. Закрылся... В день здесь затаривалось около 2-х тысяч человек. Куда теперь пойдут эти люди? В нескольких минутах ходьбы отсюда имеются 3 небольших магазина. Правда, вот аналогичных круглосуточных супермаркетов в радиусе километра здесь не встретишь.



Так есть ли альтернатива? Вопрос мы адресовали экспертам. И специалисты уверенно ответили, что есть. Здесь как раз тот самый случай, когда предложение вынуждено откликаться на спрос...



Екатерина АНТИНЕСКУЛ, доцент кафедры маркетинга ПГНИУ:



- Для покупателей все равно найдется альтернатива. В данных местах торговые сети не уберут круглосуточные магазины. Даже если уберут, то по причине, что оборот был низкий.



Проще говоря, свято место пусто не бывает. На место одних ритейлеров придут другие. Например, федеральные. Их доля в Пермском крае уже сегодня составляет более 30 процентов.



Дмитрий КЛЕЩЕВ, руководитель Центра прикладной экономики НИУ ВШЭ Пермь:



- Этот рост будет продолжаться. Все технологические форматы торговли они будут захватывать свою нишу. Те, кто не смогут с этим бороться, не обеспечивают того уровня качества, как их игроки, они будут проигрывать.



При средней пропускной способности одного магазина минимум в тысячу человек в день, перед выбором остались более 20 тысяч пермяков. Сами покупатели "Виватов", закрытием магазинов, кажется, не очень озаботились. По крайней мере, опрошенные нами пермяки сообщили, что им есть куда пойти за продуктами...



По данным экспертов, сегодня в Перми осталось порядка около 50 круглосуточных магазинов в Перми. Хоть некоторые микрорайоны и остались без них, со временем, если это будет необходимо, рынок пополнится новыми игроками.