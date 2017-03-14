Кировчанин назначен директором Пермского филиала "Ростелекома"
14 Марта 2017 17:05
Роман Сандалов в марте 2017 года назначен директором Пермского филиала ПАО "Ростелеком"
Ранее Роман Сандалов занимал должность заместителя директора Кировского филиала по развитию группы компаний «Т плюс» (с 2016 года). До этого с 2009 года возглавлял кировский филиал ОАО "ВымпелКом".
Роман Сандалов родился 7 июня 1976 года в Кирове. В 1998 году окончил социально-экономический факультет Вятского государственного технического университета по специальности «Менеджмент». В телекоммуникационную сферу пришел в 1999 году, начав работать в кировском филиале компании "Волга-Телеком" в должности специалиста отдела новых технологий.
Напомним, что пост директора Пермского филиала ПАО "Ростелеком" оставался вакантным с осени прошлого года. После того как предыдущий руководитель филиала Александр Логинов был назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
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