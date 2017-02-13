Как живут и выживают сегодня фотосалоны и студии в Перми?

На сегодняшний день число фотостудий в Перми переваливает за сотню. Потому, признаются владельцы таких фирм, завлекать публику мгновенной цифровой печатью, богато обставленными интерьерами или "чудесами" фотошопа, который любого может одарить модельными данными, уже не получается. Приходится мыслить нестандартно!



Для полного погружения в атмосферу 20 века моделям также предлагают нарядиться в одежду тех времени. Здесь для этих целей собрана целая костюмерная. Но самый главный сюрприз для посетителей, уверяет владелец студии Артемий ПОСТНИКОВ, кроется в его коллекции фото- и кинотехники 20 века, собранной со всего мира.



Артемий ПОСТНИКОВ, владелец фотостудии в советском стиле:



В студии есть такая редкая возможность прийти и поснимать на старую ретротехнику. То есть почти все фотоаппараты рабочие. Можно взять заправить плёночку и прямо в студии с современным светом, получается, поснимать на плёнку. Опять же есть возможность всё почувствовать на себе - как раньше действительно фотограф работал, потому что сейчас многое техника делает за фотографа.



Зал по соседству, обустроенный в классическом стиле, с дорогой лепниной и роялем 18 века, руководство этой студии решило сдавать не только для проведения фотосессий. Чтобы спасти своё дело, предпринимателям пришлось искать новые ниши для бизнеса.



Евгений БАРСУКОВ, технический директор фотостудии:



- Все сейчас уходят от общепринятого - это проведение свадеб в ресторанах, каких-то заведениях. Это уже всё надоело, этим сейчас не хочется заниматься и у всех сейчас головная боль найти помещение. Мы решили его предоставить. Люди сейчас переходят немножко на универсальность и экономию. То есть, снимая у нас фотостудию, приглашается выездной фотограф и с нашим профессиональным светом делаются замечательные снимки всего этого мероприятия.



Разноцветные фонтаны, животные, геометрические фигуры и многое другое, - такие снимки клиенты получают благодаря модной сегодня технике фризлайт, то есть фотографии на длинной выдержке. Впрочем, для создания всего нового нужно, как всегда, обращаться к хорошо забытому старому, - уверяет автор проекта Олеся АСХАТОВА.



Олеся АСХАТОВА, автор проекта "фризлайт":



- Ещё в начале 20 века Сальвадор Дали проводил такие опыты. Сейчас у нас в руках просто фонарики или светодиоды, а он тогда работал обычной лампой накаливания на проводе.



По словам экспертов, современный рынок фотоиндустрии, - это динамично развивающийся организм. Высокие темпы жизни диктуют этой сфере соответствующие задачи. Потому большую популярность для массового потребителям набирают сегодня мобильные, выездные студии. Их для проведения фотосессий заказывают на различные массовые мероприятия, по окончании которых каждому гостю вручают сувенирную продукцию с с его фотографией: магниты, кепки или футболки. Впрочем, шутят фотографы, не за горами те времена, когда их услуги вообще станут не нужны: люди будут нажимать всего лишь одну кнопку, а компьютерная программа сама нарисует какой угодного интерьер, костюм и обработает снимок.