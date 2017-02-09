Как развивается в Перми рынок фастфуда?

Идея пришла сама собой. Будучи приверженцем вегетарианства и мамой двоих детей, Юлия решила открыть необычное для Перми кафе быстрого питания.



Юлия АНДРЕЕВА, руководитель вегетарианского кафе быстрого питания:



- Идея быстрого питания, то есть мы используем завороты, ну типа шавермы, делаем бургеры, но в начинках все без мяса, но по вкусу мы делали фарши, максимально приближенные к традиционному вкусу, чтобы посетителям это не было экзотично. И нам это удалось.



"И людям нравится, - говорит Юлия, - питаться быстро, но с пользой". Вкус вызывает интерес: посетители не просто едят, а еще и интересуются, какие блюда из чего сделаны и даже пытаются повторить рецепты дома. Официальная статистика, говорит о том, что большинство россиян, выбирая, где поесть, теперь все чаще отдают предпочтение фастфуду. В Перми быстро перекусить можно более чем в трех сотнях заведений. Уверенно себя ощущают сетевики с всемирно известными названиями. За бургерами и тортильями в торговых центрах традиционно выстраиваются очереди, несмотря на то, что порой сумма в чеке бывает равнозначна походу в обычное кафе, от 500 до 1000 рублей. По словам экспертов, востребованы и традиционные форматы - блинные, пельменные и ставшие привычными пиццерии. А среди подрастающего поколения уверенное преимущество захватили шавермы и шаурмы.



Николай КАНИЩЕВ, бар-менеджер:



- Шаверма и пицца - это то, на чем ты можешь заработать, просто открыв восемь точек, вложив деньги, если ты поставил хорошего технолога, который контролирует процесс производства, ты получаешь отличный доход и стабильный. Поэтому шаверма будет всегда.



Тем не менее, культура быстрого питания в Перми видоизменяется. Все чаще в нашем городе можно встретить бургерные, в формате ресторана, где посетителям предлагают, например, мясную котлету на цветной булочке или с необычным соусом или начинкой.



Игорь ДУКАЕВ, руководитель проектов сети ресторанов:



- Бургер - это такой продукт, с которым можно безгранично фантазировать. Это не просто лист салата, овощи и котлета, может быть совершенно любая начинка и соответственно простор для творчества. Люди, которые заинтересовались этим форматом, учитывая то, что он еще не требует больших инвестиций и готовится все в режиме реального времени, решили попробовать себя в этом направлении.



По мнению экспертов, рынок фастфуда в Прикамье продолжит развитие. В Перми могут появиться заведения быстрого питания околовосточной тематики. К тому же крупные игроки с мировыми брендами планируют открыть еще несколько точек питания на территории города, так что быстро перекусить пермякам всегда найдется где, и на любой вкус.