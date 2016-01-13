Американская Halliburton хочет купить нефтесервисную компанию в Перми

Заокеанские бизнесмены уже обратились антимонопольную службу за соответствующим заключением поскольку, именно ФАС может оценить изменения на рынке в части доминирующего положения, которые последуют после совершения сделки.



Антон УДАЛЬЁВ, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю:



- У меня есть понимание, что организация, это "Халлибертон", которая обратилась за согласованием сделки, скорее всего, обращается в рамках законодательства об иностранных инвестициях поскольку компания иностранная и такие сделки подлежат согласованию даже не с антимонопольной службой, а с правительственной комиссией, которая создается в т. ч. при участии ФАС России и антимонопольная служба готовит соответствующее заключение и является одной из согласующих сторон для вынесения вопроса на рассмотрение правительственной комиссии.



На оценку доли и на принятие решения в этой части у антимонопольного ведомства уйдет месяц-два, а вот решение правительственной комиссии может быть получено и через полгода-год. Каким оно будет - пока неизвестно.



А вот по другой сделке решение в УФАС, похоже, уже приняли. Компания "Газпром-нефть" обратилась в антимонопольную службу за получением разрешения на приобретение более десяти прикамских заправочных станций компании "Феникс Петролеум". Ранее за аналогичным разрешением в УФАС обращалась другая компания.



Антон УДАЛЬЁВ, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю:



- Рассматривался вопрос приобретения части заправочных станций, при этом обращение было со стороны организации "Башнефть". С момента получения согласия и в виду определенных условий и сделок, которые были совершены на рынке нефтепродуктов, а именно поглощение "Башнефти" "Роснефтью", сделка такая не состоялась.



Антон УДАЛЬЁВ говорит, что компания "Газпром-нефть" скорее всего получит соответствующее разрешение уже в ближайшее время. При этом когда будут приобретены заправочные станции и кто это сделает "Газпром-нефть" или "Роснефть" определится уже в следующем году.

