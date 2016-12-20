ВЕТТА наградила первых победителей конкурса «Хорошего будет больше!»

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Валентина МЕНДЕЕВА поверила в удачу и ей повезло. Приз - приставка для интерактивного телевидения с опцией Wi-Fi и дистанционным пультом - награда за участие в конкурсе "Хорошего будет больше!". К тому же это прекрасный подарок к новому году. Теперь в её доме будет больше "ВЕТТЫ".