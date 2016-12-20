ВЕТТА наградила первых победителей конкурса «Хорошего будет больше!»

Девушка постоянный зритель телеканала, поэтому правильно ответить на вопросы ей не составило труда.
Валентина МЕНДЕЕВА:
- Решила поучаствовать попытать удачу и мне повезло. Эмоции самые радостные самые хорошие. Вопросы достаточно лёгкие, отправить вариант ответа тоже легко, поэтому будем участвовать дальше.
Для некоторых победа в конкурсе стала приятной неожиданностью.
Лариса ДЕВЯТКОВА:
- Чувство радости переполняет. Это всё так неожиданно. Потому что я отправила ответ и благополучно о нём забыла. И вдруг мне позвонили и сообщили приятную новость, что я выиграла.
Ответы на вопросы можно присылать как на сайт телеканала
, так и оставлять в специальных "ВЕТТА-боксах". Розыгрыш призов каждое воскресенье в эфире канала "ВЕТТА-24" в 11 утра, 18.00, 21:00 и ровно в полночь.
Призы для еженедельного розыгрыша действительно впечатляют - современная приставка для интерактивного телевидения - это более 120 цифровых HD-каналов, управление просмотром и мультискрин, а также сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами "Дом.ru" в течение трех месяцев - экономит в вашем бюджете приличную сумму. Розыгрыш главного приза - квартиры состоится в марте 2017-го года.
Максим СУХАНОВ, ведущий телекомпании "ВЕТТА":
- Сейчас перед новым годом нужно создавать положительные эмоции. А мы создаём эмоции. И вы прекрасно видели как люди реагировали, что они получают подарки. Они действительно счастливы. И я уверен, что с каждым разом участвующих будет всё больше, потому что это очень круто!
Напоминаем о том, что стать участником конкурса очень просто. Необходимо следить за эфиром "ВЕТТА-24" и отвечать на вопросы. Специальные "ВЕТТА-боксы" и конкурсные конверты находятся в торговых центрах "Столица", "Колизей Атриум", "Семья", "Алмаз" и "Спешилов". Вся подробная информация на нашем САЙТЕ
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