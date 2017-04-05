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В Свердловском районе Перми дикий кабан бегал по улице

05 Апреля 2017 17:27
Недалеко от дома № 35 по улице Льва Шатрова пермяки заметили, что стая собак гоняет кабана.
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Автор видео говорит, что уже месяц слышит, как стая собак кого-то постоянно гоняет, но разглядеть дикое животное удалось только сегодня.

Татьяна, очевидец:

- Он близко к нам подходил. Я ещё мужу позвонила, и он говорит: "Как он выглядит?" Я ему сказала, что он серый, короткие лапки, вытянутая морда, а сверху черный как дикобраз. Он и говорит, что да, это кабан.

Впрочем, по словам специалистов, появление животных в городе - картина привычная. В Хабаровске также год назад дикий кабан бегал по городу.

Владимир СЕНИН, руководитель Пермской краевой федерации охотников и рыболовов:

- Кабан сейчас достаточно распространен у нас. Периодически лоси появляются в городе. Обычно молодые лоси. Ну, и кабан. Я думаю, с зеленой зоны примыкающей. У нас только заканчивается город и сразу начинается зеленая зона.

Специалисты при встрече с кабаном рекомендуют не паниковать и постараться уйти с его пути. Чаще всего заблудшие животные не нападают на человека, наоборот, стараются обходить стороной людные места.
Метки: кабан Свердловский район
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