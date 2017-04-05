В Свердловском районе Перми дикий кабан бегал по улице

Автор видео говорит, что уже месяц слышит, как стая собак кого-то постоянно гоняет, но разглядеть дикое животное удалось только сегодня.



Татьяна, очевидец:



- Он близко к нам подходил. Я ещё мужу позвонила, и он говорит: "Как он выглядит?" Я ему сказала, что он серый, короткие лапки, вытянутая морда, а сверху черный как дикобраз. Он и говорит, что да, это кабан.



Впрочем, по словам специалистов, появление животных в городе - картина привычная. В Хабаровске также год назад дикий кабан бегал по городу.



Владимир СЕНИН, руководитель Пермской краевой федерации охотников и рыболовов:



- Кабан сейчас достаточно распространен у нас. Периодически лоси появляются в городе. Обычно молодые лоси. Ну, и кабан. Я думаю, с зеленой зоны примыкающей. У нас только заканчивается город и сразу начинается зеленая зона.



Специалисты при встрече с кабаном рекомендуют не паниковать и постараться уйти с его пути. Чаще всего заблудшие животные не нападают на человека, наоборот, стараются обходить стороной людные места.