В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом СКР

На слете будут представлены 10 городов России, на территории которых существуют общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации - это Иркутск, Мурманск, Химки, Ставрополь, Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск и «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского».



В рамках обширной 4-дневной рабочей программы кадеты познакомятся с колоритностью Ставрополя, объединяющего в одном географическом субъекте представителей различных национальностей, вероисповеданий, изучат достопримечательности города, обменяются опытом, приобретенным за год, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовке, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте, примут участие в работе образовательных тематических площадок, которые для них проведут депутаты Госдумы.