В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом СКР
23 Марта 2017 15:55
С 28 по 31 марта 2017 года состоится слет кадет Следственного комитета Российской Федерации – отличников учебы и победителей олимпиад, который пройдет на базе гимназии № 24 города Ставрополя.
На слете будут представлены 10 городов России, на территории которых существуют общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации - это Иркутск, Мурманск, Химки, Ставрополь, Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск и «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского».
В рамках обширной 4-дневной рабочей программы кадеты познакомятся с колоритностью Ставрополя, объединяющего в одном географическом субъекте представителей различных национальностей, вероисповеданий, изучат достопримечательности города, обменяются опытом, приобретенным за год, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовке, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте, примут участие в работе образовательных тематических площадок, которые для них проведут депутаты Госдумы.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
23 Марта 2017
08 Декабря 2016
02 Декабря 2016
23 Ноября 2016
18 Ноября 2016
19 Октября 2016
15 Июля 2016
21 Июня 2016
11 Января 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦