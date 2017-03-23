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В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом СКР

23 Марта 2017 15:55
С 28 по 31 марта 2017 года состоится слет кадет Следственного комитета Российской Федерации – отличников учебы и победителей олимпиад, который пройдет на базе гимназии № 24 города Ставрополя.
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В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом СКР
На слете будут представлены 10 городов России, на территории которых существуют общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации - это Иркутск, Мурманск, Химки, Ставрополь, Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск и «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского».

В рамках обширной 4-дневной рабочей программы кадеты познакомятся с колоритностью Ставрополя, объединяющего в одном географическом субъекте представителей различных национальностей, вероисповеданий, изучат достопримечательности города, обменяются опытом, приобретенным за год, поучаствуют в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовке, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте, примут участие в работе образовательных тематических площадок, которые для них проведут депутаты Госдумы.
Метки: СКР Слет кадет
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