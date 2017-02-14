В Пермь прилетели свиристели - предвестники морозов

Ранний прилет в Прикамье этой экзотической птицы некоторые специалисты связывают с плохой кормовой базой в местах зимовки. Нынешнее скопление свиристелей в городе специалисты связывают с установившейся в эти дни относительно теплой погодой, в результате чего яблоки и ягоды - основная пища этих птиц, оттаяли и стали мягче. После того как корм закончится и в Перми, свиристели улетят дальше. Так, например, неделю назад огромные стаи пернатых кружили в Тюмени. Исчезают они обычно так же стремительно, как и появляются.