(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Пермь прилетели свиристели - предвестники морозов

14 Февраля 2017 16:07
"Свиристели прилетели и метели засвистели" - гласит народная примета.
39
Ранний прилет в Прикамье этой экзотической птицы некоторые специалисты связывают с плохой кормовой базой в местах зимовки. Нынешнее скопление свиристелей в городе специалисты связывают с установившейся в эти дни относительно теплой погодой, в результате чего яблоки и ягоды - основная пища этих птиц, оттаяли и стали мягче. После того как корм закончится и в Перми, свиристели улетят дальше. Так, например, неделю назад огромные стаи пернатых кружили в Тюмени. Исчезают они обычно так же стремительно, как и появляются.
Метки: Свиристели
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
14 Февраля