(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Китае на антикоррупционной выставке покажут ролик ТК "ВЕТТА"

02 Марта 2017 17:57
В Москве приняли решение: социальный ролик антикоррупционной направленности производства ТК "ВЕТТА" покажут на выставке в Китае
27
На предстоящей антикоррупционной выставке стран-участниц БРИКС, которая пройдет в сентябре этого года в Китае, будет транслироваться социальный ролик производства ТК "ВЕТТА". Такое решение приняла Генеральная прокуратура России, которая для этого отобрала короткометражный ролик нашей телекомпании.

Съемки ролика сотрудники телекомпании проходили летом 2016 года для прокуратуры Пермского края. Трансляция осуществлялась в эфире ТК "ВЕТТА" и "ВЕТТА24".
Метки: Китай Прокуратура Ветта Коррупция Взятка
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
02 Марта