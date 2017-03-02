В Китае на антикоррупционной выставке покажут ролик ТК "ВЕТТА"
02 Марта 2017 17:57
В Москве приняли решение: социальный ролик антикоррупционной направленности производства ТК "ВЕТТА" покажут на выставке в Китае
На предстоящей антикоррупционной выставке стран-участниц БРИКС, которая пройдет в сентябре этого года в Китае, будет транслироваться социальный ролик производства ТК "ВЕТТА". Такое решение приняла Генеральная прокуратура России, которая для этого отобрала короткометражный ролик нашей телекомпании.
Съемки ролика сотрудники телекомпании проходили летом 2016 года для прокуратуры Пермского края. Трансляция осуществлялась в эфире ТК "ВЕТТА" и "ВЕТТА24".
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
02 Марта 2017
01 Марта 2017
01 Марта 2017
17 Февраля 2017
16 Февраля 2017
27 Января 2017
19 Января 2017
19 Января 2017
17 Января 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦