В Китае на антикоррупционной выставке покажут ролик ТК "ВЕТТА"

На предстоящей антикоррупционной выставке стран-участниц БРИКС, которая пройдет в сентябре этого года в Китае, будет транслироваться социальный ролик производства ТК "ВЕТТА". Такое решение приняла Генеральная прокуратура России, которая для этого отобрала короткометражный ролик нашей телекомпании.



Съемки ролика сотрудники телекомпании проходили летом 2016 года для прокуратуры Пермского края. Трансляция осуществлялась в эфире ТК "ВЕТТА" и "ВЕТТА24".