Россия досрочно завершит ликвидацию химического оружия
13 Марта 2017 21:03
Уже к концу 2017 года Россия может полностью выполнить международные договоренности и ликвидировать все запасы химического оружия.
В России досрочно, уже к концу 2017 года, может быть выполнена программа по уничтожению химического оружия. Об этом Владимиру Путину доложил председатель Государственной комиссии по химическому разоружению - полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.
В мире накоплено почти 70,5 тысячи тонн химического оружия, из них самые большие запасы были в Российской Федерации – 40 тысяч тонн, 27 тысяч тонн – у американцев, остальные распределились на другие страны.
Согласно международным обязательствам Россия должна уничтожить всё своё химическое оружие к 31 декабря 2018 года. "но, хочу Вам доложить, если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году – об этом Вам дополнительно доложим," - доложил Президенту Михаил Бабич. Эту тему полпред также поднимал на встрече с журналистами ПФО в конце 2015 года.
Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе:
- Есть основания полагать, что мы сделаем это несколько раньше. Ну, а так успешно, почти 93%, всех запасов химического оружия ликвидировано. Не допущено никаких аварийных случаев. И мы приступаем к реализации следующего этапа программы - это ликвидация последствий уничтожения химического оружия. Нам нужно утилизировать и санировать территорию и зараженное оборудование. Для того чтобы та материальная база, которая государством создана, а в нее вложено 160 миллиардов рублей, могла быть вовлечена в хозяйственный оборот. И уже есть набор проектов, набор потенциальных инвесторов, которые хотели бы эти объекты выкупить у государства на условиях государственно-частного партнерства и дальше использовать для целей своего бизнеса.
Уничтожением химического оружия занимались на семи объектах, расположенных в различных регионах страны. Сегодня функционирует только один - в Кизнере (Удмуртская Республика). После устранения последствий уничтожения все объекты будут предложены инвесторам для дальнейшего использования.
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