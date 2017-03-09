Ретроградная Венера: проблемы ждут в любви и финансах

Венера - планета любви. Поэтому с астрологической точки зрения ретроградная Венера может повлиять на отношения с близким человеком. Наиболее напряженным временем может стать первая половина апреля. Венера образует квадрат с Сатурном в Стрельце. Это могут быть разочарования, препятствия в любви и даже финансовые трудности в семье.



Астрономы советуют поменьше обращать на это явление внимание. И относиться к этому лишь как к необычному механическому эффекту нашей Солнечной системы.



Сергей ПОЛИЩУК, руководитель астрономического клуба:



- Помимо Венеры мы такое можем наблюдать у Меркурия, Марса, Юпитера и Сатурна. Это видимые планеты. Получится, что в течение года нам нужно насторожиться, не принимать серьезных решений. А планет у нас восемь. Мне кажется, важно быть просто ответственным, ставить цели и достигать их. И обращайте внимание на Солнечную систему, на эти ретроградные движения как интересный механический эффект.



Сейчас ретроградную Венеру можно увидеть в телескопы на закате солнца. Но лишь до 25 марта. Потом планета скроется в лучах солнца.