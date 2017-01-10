Продажи свечей в пермских магазинах значительно выросли

Причина такого спроса - символ наступившего 2017 - Огненный Петух.



Альбина МЕШЕНКОВА, мастер по изготовлению резных свечей:



- В этом году спрос был больше, чем в прошлые года. В этом году упор делали на красный и оранжевый. Как раз цвета Огненного Петуха.



Настоящий ажиотаж на подарочные свечи был и в магазинах, говорят продавцы. В преддверии нового года люди скупали восковые изделия. В списке самых популярных - круглые и цилиндрические формы.



Алексей ДУБРОВИН:



- Покупали в большом количестве, все видимо любят свечи жечь. Действительно какое-то настроение возникает, когда живой огонь, а не лампочки. Брали в большом количестве, коробками. Коробками пореже, в основном 5-10 штук.



Астрологи считают, если во время боя курантов зажечь свечу красного или желтого цвета, попрощаться со старым годом, мысленно передав огню все негативные мысли, то взамен можно попросить успеха и благосостояния. И это можно было сделать не только с 31 на 1-е. Впереди Старый Новый год и Новый год по китайскому календарю - есть шанс проверить. Тем более, что продавцы уже пополнили запасы необходимых восковых атрибутов.