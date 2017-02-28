Преступление и наказание: как соцсети помогают раскрывать правонарушения

Случай в начале этого года, когда был пойман серийный преступник из Краснокамска, бьёт все рекорды, рассказывает Елена. В январе 2017-го злоумышленник на территории Оренбурга похитил 12-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Ориентировка на машину, на которой преступник увёз ребёнка, уже в считанные минуты разошлась по всему интернету.



Елена ЛИФАРЬ, координатор поискового отряда:



- В районе свалки была обнаружена где-то похожая машина. Сам доброволец решил проехать посмотреть, та ли это или не та машина. Он проехал, увидел, что там находится на заднем сиденье девочка. И сообщил, конечно, сотрудникам МВД, которые в дальнейшем приехали и задержали преступника.



Злоумышленника, похитившего девочку, задержали в тот же день! А в декабре 2015-го на территории Березников произошло похожее преступление. И снова за помощью правоохранители обратились к "обитателям" соцсетей. Всего за 2 часа было собрано более 200 волонтёров, которые незамедлительно выдвинулись на поиск ребёнка.



Андрей БЕЗМАТЕРНЫХ, заместитель руководителя Отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю:



- В конечном итоге, девочка была найдена, к сожалению, мёртвой, но обнаружение тела пропавшего без вести - оно направляет следователя в конкретное русло. То есть мы ведём речь о преступлении в отношении потерпевшей, которое совершено, а так до этого искали, предположим, живого человека. Там был подозреваемый. Он был найден.



В августе 15-го преступник, изнасиловавший девушку на территории микрорайона Крохалева в Перми, по своей же неосторожности сам себя сдал через сайт "ВКонтакте".



Денис ЛУКИН, заместитель руководителя следственного отдела по Свердловскому району Перми:



- Ныне уже осуждённый через социальную сеть "ВКонтакте", через страницу своей жены, нашёл свою потерпевшую и отметил одну из её фотографий лайком. В дальнейшем, понятно, девушка узнала своего обидчика на одной из общих фотографий, где он со своей женой был. О чём сразу же сообщила в органы внутренних дел.



Однако, признаются следователи, у социальных сетей есть и обратная сторона медали. Интернет - это и площадка для организации правонарушений. С каждым днём растёт число тех, кто пытается склонить несовершеннолетних к идеям фашизма, а привлекать к ответственности таких преступников всё труднее, так как они применяют десятки способов, чтобы оставаться анонимными.