Пермяк спасает мир!

Достигнутые договоренности о перемирии между силами президента Башара АСАДА и умеренной оппозицией, возможно, - главное достижение нашей дипломатии в уходящем году. Сенатор Совета Федерации от Пермского края, заместитель председателя Комитета по международным делам Андрей КЛИМОВ принимает непосредственное участие в урегулировании конфликта. Мы связались с ним по телефону, когда он, находясь в Ливии, направлялся на очередную встречу...