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Пермяк спасает мир!

30 Декабря 18:36

Возможно, о том, что война в Сирии закончилась, говорить преждевременно...
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Достигнутые договоренности о перемирии между силами президента Башара АСАДА и умеренной оппозицией, возможно, - главное достижение нашей дипломатии в уходящем году. Сенатор Совета Федерации от Пермского края, заместитель председателя Комитета по международным делам Андрей КЛИМОВ принимает непосредственное участие в урегулировании конфликта. Мы связались с ним по телефону, когда он, находясь в Ливии, направлялся на очередную встречу...
Метки: Климов Сирия Мир
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