Пермский ученый пересечет Аляску на лыжах и велосипеде

Андрей Королев свою экспедицию по Аляске посвящает российской принадлежности полуострова. 150 лет назад в 1867 года император Александр II, продал Аляску Соединенным Штатам Америки.



Путешествие с юга на север начнется 30 марта и состоит из двух этапов. Первый - лыжный, его протяженность 800 километров. Второй этап (700 километров) путешественник преодолеет на велосипеде.



"Мы пересечем Белые горы, которые входят в самую трудно проходимую горную систему Аппалачи, дойдём до истока реки Норт Форк и поднимемся на вершину заполярного горного хребта Брукса", - рассказывает доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королёв.



