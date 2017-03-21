Пермский ученый пересечет Аляску на лыжах и велосипеде
21 Марта 2017 10:28
За 45 дней Андрей Королёв пройдёт путь от Северного Ледовитого до Тихого океана
Андрей Королев свою экспедицию по Аляске посвящает российской принадлежности полуострова. 150 лет назад в 1867 года император Александр II, продал Аляску Соединенным Штатам Америки.
Путешествие с юга на север начнется 30 марта и состоит из двух этапов. Первый - лыжный, его протяженность 800 километров. Второй этап (700 километров) путешественник преодолеет на велосипеде.
"Мы пересечем Белые горы, которые входят в самую трудно проходимую горную систему Аппалачи, дойдём до истока реки Норт Форк и поднимемся на вершину заполярного горного хребта Брукса", - рассказывает доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королёв.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
05 Июля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦