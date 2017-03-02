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Пермь вошла в ТОП-5 городов России для бюджетных весенних путешествий

02 Марта 2017 13:19
2200 рублей - средняя стоимость проживания в отелях, апартаментах и хостелах нашего города.
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Пермь вошла в ТОП-5 городов России для бюджетных весенних путешествий
Рейтинг составлен сервисом RoomGuru.ru по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов для проживания в период с 1 марта по 31 мая 2017 года. Согласно данным агентства ТурСтат, в среднем туристы тратят на проживание в российских гостиницах три тысячи рублей в сутки. Пермь занимает пятое место в рейтинге для недорогих путешествий по России этой весной и средний чек за проживание в отелях нашего города составит 2.200 рублей в сутки.

В десятку популярных у туристов бюджетных для поездок городов России вошли Саратов, Ижевск, Самара, Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск, Рязань и Киров.
Метки: Туризм Отели
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