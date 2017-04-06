Каждый второй заход на сайт ТК ВЕТТА - с мобильного устройсва
06 Апреля 2017 11:22
Почти половина посетителей сайта vetta.tv - люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Яндекс.Новости, прямые заходы, Вконтакте, Google, Facebook и Mail.ru - именно в такой последовательности по популярности распределились точки входа посетителей на наш сайт vetta.tv
По данным Яндекс.Метрики - web-системы аналитики, которая является второй по размерам в Европе, сайт телекомпании ВЕТТА в первом квартале просмотрели более 400 тысяч раз.
Примечательно, почти каждый второй заход осуществлен с мобильных устройств: телефонов, смартфонов, планшетов и даже умных телевизоров.
Что же касается возраста визитеров, то почти каждому третьему посетителю сайта vetta.tv от 25 до 34 лет.
Ну, и конечно же новостями "ВЕТТЫ" в первую очередь интересуются жители Прикамья, затем - москвичи, екатеринбуржцы, петербуржцы, ставропольцы и резиденты регионов-соседей.
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