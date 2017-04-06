Каждый второй заход на сайт ТК ВЕТТА - с мобильного устройсва

Яндекс.Новости, прямые заходы, Вконтакте, Google, Facebook и Mail.ru - именно в такой последовательности по популярности распределились точки входа посетителей на наш сайт vetta.tv



По данным Яндекс.Метрики - web-системы аналитики, которая является второй по размерам в Европе, сайт телекомпании ВЕТТА в первом квартале просмотрели более 400 тысяч раз.



Примечательно, почти каждый второй заход осуществлен с мобильных устройств: телефонов, смартфонов, планшетов и даже умных телевизоров.



Что же касается возраста визитеров, то почти каждому третьему посетителю сайта vetta.tv от 25 до 34 лет.



Ну, и конечно же новостями "ВЕТТЫ" в первую очередь интересуются жители Прикамья, затем - москвичи, екатеринбуржцы, петербуржцы, ставропольцы и резиденты регионов-соседей.