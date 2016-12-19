Каким будет Новый 2017 год Огненного Петуха?

Марина БИДЖОЯН, астролог-астропсихолог:



- Петух любит покричать, поэтому год может быть достаточно конфликтным. Также петух любит перемены, действие и активность. Поэтому год благоволит для тех, кто не привык лениться. Для них год будет удачен.



Первое полугодие, по словам Марины БИДЖОЯН будет беспокойным. А вот второе наоборот благоприятным, особенно - для деловых начинаний. Удачнее всего звёзды сойдутся для тельцов, львов, дев и скорпионов.



Марина БИДЖОЯН, астролог-астропсихолог:



- Самый благоприятный период для праздника, для какой-то творческой самореализации - это август месяц. Для искусства, для творчества, для музыкантов, художников, людей искусства.



По восточному календарю 2017-й считается годом солнца. Лето нам обещают жаркое. Что касается здоровья, то всем кто страдает хроническими заболеваниями, астрологи советуют быть осторожнее. Ну, а всем кто любит загадывать желания, астрологи советуют делать это не под бой курантов, а в 11 утра 1 января. Когда солнце находится в королевском градусе.