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Каким будет Новый 2017 год Огненного Петуха?

21 Декабря 15:11
Как известно по восточному календарю символ грядущего года - огненный петух. Астрологи отмечают, птица эта весьма противоречивая. Таким же будет и 2017-ый.
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Марина БИДЖОЯН, астролог-астропсихолог:

- Петух любит покричать, поэтому год может быть достаточно конфликтным. Также петух любит перемены, действие и активность. Поэтому год благоволит для тех, кто не привык лениться. Для них год будет удачен.

Первое полугодие, по словам  Марины БИДЖОЯН будет беспокойным. А вот второе наоборот благоприятным, особенно - для деловых начинаний. Удачнее всего звёзды сойдутся для тельцов, львов, дев и скорпионов.

Марина БИДЖОЯН, астролог-астропсихолог:
  
- Самый благоприятный период для праздника, для какой-то творческой самореализации - это август месяц. Для искусства, для творчества, для музыкантов, художников, людей искусства.

По восточному календарю 2017-й считается годом солнца. Лето нам обещают жаркое. Что касается здоровья, то всем кто страдает хроническими заболеваниями, астрологи советуют быть осторожнее. Ну, а всем кто любит загадывать желания, астрологи советуют делать это не под бой курантов, а в 11 утра 1 января. Когда солнце находится в королевском градусе.
Метки: Новый год 2017 огненный петух
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