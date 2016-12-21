Как защитить себя от сайтов-двойников

Мария ОВЧИННИКОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- При обращении на какой-либо сайт необходимо, прежде всего, быть внимательнее. Объективно оценивать представленную на сайте информацию. Особое внимание следует обратить на контактные данные.



На сайте обязательно должны быть указаны адрес электронной почты, телефон, адрес организации, в том числе место нахождения филиалов при их наличии, телефон техподдержки или отдела по работе с клиентами, ссылки на социальные сети и график работы.



Мария ОВЧИННИКОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Полезно также будет просмотреть информацию, содержащую сведения о дате регистрации домена, регистрирующей организации. Информацию о реальном адресе сайта можно получить в справочных и поисковых системах сети интернет.



Ваше доверие и невнимательность - вот на что рассчитывают те, кто хочет поживиться в сети. Создать сайт двойник можно за пару часов, также быстро получается разместить его на известных поисковых ресурсах. А после этого, можно просто ждать, пока кто-нибудь клюнет. Таких, в прочем, по официальным данным в нашем крае немного.



Мария ОВЧИННИКОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Преступления, связанные с функционированием в сети интернет сайтов, копирующих дизайн ресурсов органов власти, либо коммерческих организаций, либо представляющихся таковыми не имеет широкого распространения в Пермском крае.



Случай на миллион, отмечают специалисты. Но причина таких результатов совсем не в том, что подобные ситуации не случаются, а в том, что люди не обращаются. И если вы столкнулись с подобными сайтами в интернете, а еще хуже - приобрели что-то, можно смело написать заявление в отделение полиции по месту жительства. Сотрудники полиции направят его в нужное управление. Вполне возможно, что именно ваши сведения помогут вывести злоумышленников на чистую воду.