Глава Удмуртии Соловьев задержан по подозрению в получении взятки
04 Апреля 2017 15:44
Задержан глава соседнего региона. Этим утром первое лицо Удмуртии Александр Соловьёв в сопровождении сотрудников спецслужб был доставлен в Москву регулярным рейсом "Ижавиа".
В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью более 2,5 млн. За это Соловьёв должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для освоения участка на добычу песка и ПГС.
Много лет возглавлявший республиканский парламент Соловьёв приступил к непосредственному руководству субъектом федерации три года назад, заменив, отправленного в "почётную" отставку Александра Волкова, стоявшего "у руля" Удмуртии 20 лет.
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