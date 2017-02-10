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Экс-глава Прикамья Виктор Басаргин назначен главой Ространснадзора

10 Февраля 2017 19:37
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
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Экс-глава Прикамья Виктор Басаргин назначен главой Ространснадзора
"С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития, но и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора", — заявил Медведев в ходе рабочей встречи с Басаргиным. Премьер подчеркнул ответственность этой работы, которая должна обеспечить безопасность грузовых и пассажирских перевозок на всех видах транспорта в стране, - передают РИА Новости
Метки: Виктор Басаргин Ространснадзор
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