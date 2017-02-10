Экс-глава Прикамья Виктор Басаргин назначен главой Ространснадзора

"С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития, но и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора", — заявил Медведев в ходе рабочей встречи с Басаргиным. Премьер подчеркнул ответственность этой работы, которая должна обеспечить безопасность грузовых и пассажирских перевозок на всех видах транспорта в стране, - передают РИА Новости