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Врио главы Удмуртии Бречалова представили правительству республики

05 Апреля 2017 15:51
Александр Бречалов назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
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Александр БРЕЧАЛОВ, врио главы Удмуртии:

- Для меня решение Президента о назначении меня временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики, с одной стороны - честь, с другой стороны - вызов. И с этим вызовом можно справиться только сообща, только командой.

Напомним, 4 апреля глава государства отстранил от занимаемой должности прежнего руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия, которого задержали силовики и этапировали в Москву, его подозревают в получении взятки.

Михаил БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:

- Комментарии здесь никакие не нужны. Все вы ситуацию хорошо знаете. Могу только констатировать, что, несмотря на неоднократные предупреждения, выводы глава республики не сделал. В связи с этим состоялся соответствующий указ Президента.

Господин Бречалов родился 18 ноября 1973 года, занимает должность секретаря Общественной Палаты России, является председателем общественной организации "Опора России" и сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Метки: Бречалов Удмуртия Бабич
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