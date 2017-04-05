Врио главы Удмуртии Бречалова представили правительству республики

Александр БРЕЧАЛОВ, врио главы Удмуртии:
- Для меня решение Президента о назначении меня временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики, с одной стороны - честь, с другой стороны - вызов. И с этим вызовом можно справиться только сообща, только командой.
Напомним, 4 апреля глава государства отстранил от занимаемой должности прежнего руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия, которого задержали силовики и этапировали в Москву
, его подозревают в получении взятки.
Михаил БАБИЧ, полномочный представитель Президента России в ПФО:
- Комментарии здесь никакие не нужны. Все вы ситуацию хорошо знаете. Могу только констатировать, что, несмотря на неоднократные предупреждения, выводы глава республики не сделал. В связи с этим состоялся соответствующий указ Президента.
Господин Бречалов родился 18 ноября 1973 года, занимает должность секретаря Общественной Палаты России, является председателем общественной организации "Опора России" и сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.
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